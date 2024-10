“Un ragazzo solare. pieno di vita, bravo, studente universitario e impegnato nelle attività del paese”. Queste le poche parole che è riuscito a pronunciare al telefono il Sindaco di Bortigali. Francesco Caggiari, zio di Diego Caggiari, morto ieri in un incidente stradale sulla 129 all’altezza del bivio per Bolotana.

Un bilancio che si è aggravato anche con il decesso di Gavino Bulla. “Un paese a pezzi dove mancano due giovani che avevano una vita davanti e ora non ci sono più. Bisogna, davvero, che si metta mano a questa strada in maniera capillare, metterla in sicurezza il più possibile”.

Un appello ai giovani: “Camminare piano, essere più responsabili, stare attenti e non esagerare”.