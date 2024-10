È stato approvato oggi, all’unanimità, dalla Commissione ambiente del Comune di Alghero, il progetto Adapt che mira al rafforzamento delle capacità dei sistemi urbani di prevenire e gestire i rischi derivanti dai cambiamenti climatici con particolare riferimento alle alluvioni urbane da acque meteoriche.

L’obiettivo è quello di mettere in campo delle iniziative le conoscenze, le competenze istituzionali, della società civile; definendo strategie e piani di adattamento, appunto, ai cambiamenti climatici; realizzando azioni pilota per la riduzione dei rischi e dei danni derivanti dalle alluvioni urbane.

Per il presidente Christian Mulas: “ I cambiamenti climatici sono una realtà evidente e i danni derivanti da esso ricadono sui territori, sulla popolazione e sul tessuto economico -sociale. Occorrono, quindi, soluzioni efficienti ed efficaci per mitigare e contenere gli effetti ripensando al modo di operare nel territorio. Ci sono molte azioni che ciascuna comunità può fare a riguardo come: educazione ambientale; passaggio rapido all'energia pulita; trasporti pubblici garantiti per tutti”.