Ancora un caso di coronavirus ad Ollolai, si tratta del decimo contagio. Lo ha comunicato in questi minuti il sindaco Efisio Arbau, con un comunicato sul sito del Comune.

"Abbiamo la segnalazione ufficiale del decimo positivo residente in paese,il quale aveva già informalmente comunicato i suoi possibili contatti al fine di sottoporli ai controlli del caso -si legge nella nota -. Questo pomeriggio, infatti, le autorità sanitarie hanno eseguito una cinquantina di tamponi in forma riservata e modalità drive-in (senza scendere dalla macchina) a persone in quarantena residenti ad Ollolai venute a contatto con alcuni dei positivi già riscontrati".

"Considerata la diffusione della patologia nella comunità e l’intenzione di contribuire a stroncarne la circolazione - spiega il primo cittadino -, l’amministrazione comunale intende supportare l’azione precisa e tempestiva delle autorità sanitarie, con una campagna gratuita di controlli rivolti a tutta la popolazione residente".

"In serata sarà pubblicato un avviso esplicativo con i numeri di telefono per prenotarsi - riferisce Arbau -. In tutti i casi si consiglia di tenere alta l'attenzione utilizzando la mascherina h 24 ed evitando spostamenti che non siano strettamente legati ad esigenze lavorative, alimentari o sanitarie".