Oltre venti suonatori di organetto provenienti da ogni parte dell'isola si esibiranno ad Austis per la rassegna Sonos de Sardigna.

L'evento, organizzato dal Comune di Austis in collaborazione con gli organettisti Roberto Fadda, Silvano Fadda e Fabio Onnis, è in programma per il 16 agosto a partire dalle ore 22 in Piazza Corroga. Presenterà la serata Lucia Cossu.