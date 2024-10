Contagi Covid in aumento ad Assemini, la sindaca Sabrina Licheri ha pubblicato sui social il bollettino aggiornato: "I numeri - spiega - sono alti ma aumentano in maniera più graduale. Oggi le persone positive sono 185".

"La stragrande maggioranza delle persone non è malata - rassicura -, stanno bene e aspettano la negativizzazione per essere nuovamente libere. I nostri concittadini ricoverati sono 4. Nessuno si trova in terapia intensiva".

"Come amministrazione, allertati dagli aumenti repentini di fine luglio e seguendo i consigli di Ats siamo prontamente intervenuti cercando di limitare le occasioni di possibile contagio", aggiunge.

"Lo stesso scopo vuole averlo il Green Pass, quindi, dalla settimana prossima, ci affideremo a lui e al nostro senso di responsabilità. Siamo letteralmente nelle nostre mani. Forza", conclude la prima cittadina.