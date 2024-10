Assume tinte sempre più fosche il finale di stagione del peggior Cagliari della storia recente.

Secondo La Gazzetta dello Sport, calciatori, dirigenti e staff rossoblu sono stati aggrediti nella giornata di ieri da parte di un gruppo di ultrà che ha fatto irruzione nel centro sportivo di Asseminello, dove la squadra era in ritiro da martedì.

Non solo parole pesanti e insulti, alcuni tesserati del club sono stati addirittura schiaffeggiati.

Dopo la seduta di allenamento mattutina, mister Zeman aveva deciso di concedere un pomeriggio di riposo ai propri giocatori. In un primo momento si era pensato a un premio da parte del mister ai giocatori per l'impegno, poi, in serata, si è compreso che alla base del gesto vi era lo spavento dopo la violenza scatenata dagli ultrà ad Asseminello con l'irruzione e la deprecabile aggressione.