Anche Arzana cerca poco a poco di tornare alla normalità. Il prossimo passo è la riapertura della biblioteca comunale che avverrà in tutta sicurezza e nel rispetto di tutti le disposizioni anti-Covid-19. Il primo cittadino marco Melis ne ha dato notizia sulla sua pagina Facebook sottolineando anche tutti gli accorgimenti da seguire:

“Durante questa emergenza, uno dei settori che ha risentito pesantemente delle limitazioni, oltre a quello economico, è senza dubbio quello dell'istruzione e della cultura. Onestamente sono preoccupato per la totale incertezza che regna su questo settore della nostra società. Ancora oggi non abbiamo un'idea chiara sulle attività didattiche da qui a fine anno. Certamente ha prevalso l'aspetto sanitario e a seguire quello economico ma non ho ancora capito cosa porti la politica a trascurare questo aspetto, vitale per i nostri ragazzi.

Non ci si può nutrire di solo cibo, non si può pensare solo alla pancia ma occorre dedicarsi anche alla mente.

Occorre costruire coscienze moderne ed istruite che, in futuro, sappiano guidare questa società, per certi versi, alla deriva. Nel nostro piccolo, vogliamo mandare un messaggio riaprendo la biblioteca comunale centro di riferimento culturale a livello locale e luogo di ritrovo per bambini e giovani.

Rispetto al passato le cose sono cambiate e sarà necessario osservare le indicazioni fornite dal personale presente. Tra le più importanti: indossare mascherina e guanti, rispettare la distanza interpersonale, evitare gli assembramenti. Ringrazio tutti per la preziosa collaborazione e ringrazio la cooperativa La nuova luna che gestisce il servizio con grande attenzione e professionalità”.