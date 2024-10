Una panchina commemorativa in ricordo di Aureliana Del Rio, la giovane 24enne studentessa di Anela morta a causa di una meningite fulminante nella notte fra il 12 e il 13 settembre del 2019. Aureliana fu trovata priva di sensi nell'appartamento in cui abitava, a Sassari. Subito apparsa in gravissime condizioni venne trasportata al pronto soccorso del Santissima Annunziata. Poi il ricovero in Rianimazione, ma ogni tentativo di salvarla risultò vano: il decesso avvenne durante la notte.

Ora, a distanza di tre anni, il nome di Aureliana rimarrà per sempre simbolicamente radicato nella via principale del paese. L'amministrazione comunale, insieme alla comunità di Anela, si è detta lieta di "accettare la donazione da parte della famiglia Del Rio-Falchi della panchina in memoria della giovane Aureliana".

"A tre anni dalla sua scomparsa - si legge in una nota del Comune - la panchina è stata collocata come suggerito dalla stessa famiglia nella via principale del paese, in una posizione ben visibile dalla casa di Aureliana. Tale donazione contribuisce ad arrichire un angolo vissuto del nostro paese".