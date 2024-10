Musica e danze, ad Anela, per l'atteso evento "Notas de sonette", il terzo festival dell'organetto organizzato dal comitato per i festeggiamenti in onore dei Santi Cosma e Damiano.

L'evento, in programma stasera alle 21:30, vedrà alternarsi sul palco alcune delle più affascinanti espressioni del panorama delle tradizioni popolari isolane.

Protagonisti della kermesse gli organettisti Giuseppe Nurra di Anela, Guido Vercellino di Bono, Gianuario Mugoni di Bultei, Filippo Sedda di Ovodda, Lorenzo Chessa di Irgoli, Tore Delussu di Dorgali, Silvano Fadda di Austis e Nicola Goddi di Orgosolo.

Particolarmente attesi gli esordi sul palco dei giovanissimi padroni di casa Arianna Vannini e Lorenzo Bulla, allievi del maestro Gianuario Mugoni, direttore artistico della manifestazione.

A impreziosire la serata di festa, presentata da Pietro Lavena, la voce di Carlo Crisponi e le esibizioni dei tenores Murales di Orgosolo e Nunnale di Orune.