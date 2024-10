Proseguono ad Alghero gli eventi del Cap d'Any 2023 con una settimana di appuntamenti imperdibili al Teatro Civico. Il 4 gennaio Raimondo Dore, il 5 gennaio Franca Masu, il 7 gennaio Filippo Graziani e l'8 Stefano Massini.

Attesa il 6 gennaio, per Les Estrenes, a cura de la Plataforma per la Llengua, la discesa della Befana con La Nuova Piccola Compagnia.

Un successo le notti del 30 e 31 dicembre al Piazzale della Pace, dove una folla immensa ha partecipato alla due giorni di concerti.

"Alghero ha dimostrato di essere una comunità vera - commenta il sindaco Mario Conoci -, con grande capacità, grande voglia di essere protagonista, grande spirito di sacrificio, senso del dovere, laboriosità, determinazione, coraggio e anche fantasia. Alghero ha un grande cuore. Adesso andiamo avanti nel nuovo anno con lo stesso spirito e la stessa voglia di fare".

"Per primi, consentitemelo, voglio ringraziare i collaboratori di Ciclat-Alghero Ambiente che, nonostante ciò che è accaduto, hanno garantito una città ordinata e pronta a dare il buon anno ai tantissimi ospiti. Un grandissimo ringraziamento a tutta la imponente organizzazione che ci ha consentito di vivere uno spettacolo straordinario nella città più bella del mondo. Grazie alla nostra Polizia Locale e a tutte le Forze dell’Ordine e della Sicurezza, grazie a tutti coloro che hanno lavorato per mesi per ideare, preparare e allestire un Cap d’Any che ricorderemo a lungo".