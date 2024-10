(Foto di Francesco Pilo)

E' in corso sino al 21 Giugno Dress Art – Wedding dresses esposizione di una selezione di abiti da sposa della stilista sarda Lucia Deligios.

L'esposizione, a cadenza mensile, è ospitata dalla Galleria antiquaria Belle Epoque in via Columbano 31, attività della stessa stilista, dove arte, antiquariato e moda si uniscono in un insieme originale ed elegante.

Ogni mese saranno esposte creazioni moda diverse. Lucia Deligios si definisce un architetto prestato alla moda, laureata in architettura al Politecnico di Torino, dopo la laurea studia come modellista CAD moda, conseguendo la qualifica nel 2006. Sempre nel capoluogo piemontese, frequenta corsi di taglio e cucito.

Inizia delle esperienze lavorative in aziende della zona legate al mondo della moda, in particolare in un service che realizza capi della linea giovane di Fiorucci. Prosegue in un ufficio di modellistica che lavora per le più importanti firme della Moda made in Italy. Subito dopo entra nell'affascinante mondo dell'abito da sposa lavorando in un'azienda che realizza abiti da sposa e da sposo per l'Italia e l'estero.

Affascinata dalla creatività e dalla libertà interpretativa legata all'abito da sposa da lei definito un vero e proprio costume d'epoca reinterpretato in chiave contemporanea, decide di aprire un proprio Atelier nella sua amata Sardegna, in particolare nella sua città natale, Sassari. Nasce così l'Atelier Gurusele, dal nome dell'antica fontana simbolo della città. Ubicato nel centro storico sassarese, l'elegante atelier diventa uno dei punti di riferimento per le spose.

Le collezioni che vengono create partecipano a concorsi e sfilate in tutta la Sardegna. Nel 2012 alcuni abiti vengono esposti presso il Museo Nazionale Sanna di Sassari. La stilista ama unire moda e forme d'arte, dopo varie sfilate nei principali eventi moda dell'Isola, instaura una collaborazione con il maestro Elio Pulli, nasce così una singolare collezione di abiti in seta, velluto e le inconfondibili ceramiche e i dipinti del maestro dell'arte sarda.

La collezione riscuote molto successo. Nell'estate del 2015, viene aperto il punto vendita di Alghero, la Galleria Belle Epoque dove la stilista propone non solo le sue creazioni moda ma antiquariato, abiti d'epoca, opere d'arte, bijoux.

Per questa occasione è stata selezionata una serie di abiti da sposa ed accessori, interamente realizzati a mano, una panoramica sull'arte e la moda della stilista sarda. L'esposizione rimarrà aperta sino al 21 Giugno, un abito è stato gentilmente esposto presso il laboratorio di ceramiche artistiche Euli900 in via Minerva 9, sempre ad Alghero.