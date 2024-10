Dal 3 al 6 gennaio 2016 ad Alghero torna la rassegna di nuovo teatro curata dal centro teatrale Spazio-T e realizzata con il sostegno del Comune di Alghero, della Fondazione META e quest'anno in collaborazione con la libreria-vineria Cyrano e la rete #giovaniidee di Sardegna Teatro.

"Dedicata al teatro off italiano la rassegna – dichiara la direttrice artistica Chiara Murru - nasce dal desiderio di portare in Sardegna compagnie e spettacoli di grande valore artistico, nel tentativo di far circuitare il talento e le idee, con una particolare attenzione ai giovani, artisti e pubblico, per un'offerta teatrale che trasformi Alghero e il suo bellissimo teatro in un polo culturale-teatrale di alto livello".

Lo Spazio-T inaugura così per la terza volta consecutiva il nuovo anno, con un fitto programma di appuntamenti. Ad aprire la rassegna “Inscena-T” domenica 3 gennaio alle ore 19 con il consueto Aperi-T che per l'occasione ospita il talento dell'attore Felice Montervino e il suo “Storie di ordinaria fobia” prodotto da Batisfera Teatro. Dopo l'assaggio teatrale e quello eno-gastronomico offerto dopo lo spettacolo, la serata prosegue al Teatro Civico con la presentazione dell'ultimo lavoro discografico di Mattia Uldanck “A P O L L O” previsto alle 21:30 con ingresso libero.

Il giorno seguente alle ore 16 avrà luogo il primo dei tre caffè teatrali con artisti e registi nella libreria-vineria Cyrano. La regista Susanna Mannelli (Botti du Schoggiu) e l'attore Valentino Mannias (Sardegna Teatro) si raccontano davanti ad un caffè, prima dei rispettivi spettacoli previsti alle 17 e alle 20:30. Sarà “Gretel e tutti gli altri” lo spettacolo della compagnia carlofortina previsto il 4 gennaio al Teatro Civico alle 17 ad inaugurare la sezione “teatro ragazzi” della rassegna, con uno spettacolo adatto a tutti. Si continua alle 20:30 con “Giovanna detta anche primavera” spettacolo prodotto dalla rete #giovaniidee di Sardegna Teatro con protagonista Valentino Mannias (premio Hystrio alla vocazione 2015) in scena insieme a Luca Spanu e Giaime Mannias. Dopo le compagnie nostrane è la volta degli ospiti.

Il 5 gennaio alle ore 20:30 salirà sul palco del Teatro Civico il talento di Chiara Favero, intensa protagonista di “Madame Bovary” monologo scritto e diretto da Luciano Colavero, impegnato nei giorni precedenti allo Spazio-T con un laboratorio di recitazione e drammaturgia. Il regista incontrerà il pubblico il giorno dello spettacolo alle ore 16 sempre da Cyrano. Il 6 gennaio a chiudere la rassegna arriva Francesco Pompilio con il suo “Popolo Bue”, spettacolo adatto a tutti, finalista al Roma Fringe Festival 2012, tratto da “La fattoria degli animali” di G. Orwell, al Teatro Civico alle 20:30. Anche Francesco Pompilio berrà un caffè in compagnia del pubblico algherese il giorno 6 alle ore 16 da Cyrano.

Inscena-T 2016 presenterà nel foyer del teatro, per l'intera durata della rassegna “Postcards – cartoline dall'attesa” video-installazione dell'artista piacentina Eleonora Marzani del collettivo internazionale Cassiopeia Performing Arts, realizzata ad Alghero lo scorso giugno.

La rassegna è organizzata con il sostegno di AllDigital, AlgheroIn e Vecchio Mulino.

Biglietto unico € 5. Apertura botteghino del teatro dalle ore 11 fino a 15 minuti prima dell'inizio dello spettacolo.

Inizio spettacoli ore 20:30.

Caffè teatrali ore 16 Libreria Vineria Cyrano.

Per info e prenotazioni +39 349.1389151 op. 329.5684272.