Un progetto innovativo, inclusivo e intergenerazionale: si tratta del nuovo parco giochi di Alghero, inaugurato sabato, 6 aprile, in via Liguria, precisamente nell’area verde dove ha sede il Polisoccorso. Presenti, per l’inaugurazione e il taglio del nastro, il sindaco Mario Conoci, Pietro Pellegrini (presidente nazionale Uniat APS) e Marco Foddai (delegato Uniat APS regione Sardegna).

UN NUOVO SPAZIO PER LA CITTÀ – Il nuovo parco giochi inclusivo sarà un luogo di svago dove ogni gioco, attività o strumento è stato progettato in modo che possa essere utilizzato anche da chi ha difficoltà motorie, sensoriali o cognitive. Inoltre, il parco è intergenerazionale quindi i grandi e gli anziani possono giocare e muoversi con i più piccoli. Le attrezzature e le attività, infatti, sono state progettate per attrarre vari gruppi di età e livelli di forma fisica diversi; lo scopo è promuovere le relazioni intergenerazionali e creare un'attività di svago condivisa.

IL PROGETTO – Il Progetto OASI (Opportunità Accessibile di Spazi Inclusivi) è stato finanziato dal Ministero delLavoro e delle Politiche Sociali (ai sensi dell’art. 72 del D.lgs. n. 117/2017 avviso 2/2020) con 20 mila euro.

La città di Alghero fu scelta (come unico centro in Sardegna) tra i venti progetti in tutta Italia per attuare le iniziative finanziate dalla Uniat, sulla base di una attenta attività svolta dall'Amministrazione nel campo del sostegno alle persone con difficoltà motorie.

LE PAROLE DEL SINDACO – “Per me è un piacere inaugurare un progetto rivolto a tutta la cittadinanza” così, sul suo profilo Facebook, il sindaco Mario Conoci annuncia la nascita del nuovo parco. “Voglio ringraziare l’Uniat che, insieme all’Amministrazione comunale e con il contributo dello stesso Polisoccorso, ha curato l’installazione dei giochi. Loro rappresentano una realtà importantissima al servizio della nostra comunità”. Ha concluso