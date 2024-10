Agevolare la gestione completa delle istanze per quanto concerne il Bonus sociale elettrico, gas e bonus sociale Idrico è l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Alghero che ha deciso di stipulare un’apposita convenzione con i Caf regolarmente autorizzati e disponibili.

“L'Amministrazione intende agevolare i cittadini nelle pratiche utili all' accesso ai contributi – ha dichiarato l'Assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris – e mette a disposizione gli strumenti adeguati affinché tutta la fase di accesso e di caricamento dati venga facilitata”.

Martedì è stata pubblicata la manifestazione di interesse mentre l'incarico verrà affidato dall’Amministrazione in forma non esclusiva, per un periodo di 24 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Alghero, all’indirizzo www.comune.alghero.ss.it, nella sezione servizi al cittadino – bandi avvisi graduatorie. La scadenza è fissata per il 14 febbraio.