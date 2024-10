I mondiali di tennis in carrozzina si terranno ad Alghero nei primi nove giorni di maggio 2017. A dare l’annuncio il Sindaco di Alghero Mario Bruno. “Sarà davvero un evento mondiale unico – sottolinea il sindaco – è la seconda volta in assoluto che la federazione mondiale sceglie l’Italia ( in precedenza, diversi anni fa, era stata prescelta Cremona ).

Quest’anno i mondiali di disputeranno a Tokyo. L’inaugurazione con le rappresentanze di tutto il mondo e la chiusura, con una serie di eventi collaterali, si svolgeranno al centro della città”. Al via la macchina organizzativa.

La massima espressione tecnica mondiale del tennis in carrozzina, con 40 nazioni in campo a livello individuale per un totale di 500 persone tra atleti, dirigenti e addetti ai lavori, si appresta ad invadere della Riviera del Corallo.

Gli incontri si svolgeranno in 14 campi dislocati in due circoli: oltre al tradizionale e ormai consolidato Tennis Club Alghero, ad ospitare la World Cup sarà la struttura dell’Hotel Baia di Conte, al centro di un recente sopralluogo positivo della rappresentante dell’Itf ( International tennis Federation) accompagnata dal patron del pluripremiato Sardinia Open wheelchair tennis di Alghero, il sassarese Alberto Corradi che ieri ha fatto visita al Sindaco Mario Bruno insieme al presidente del Tennis Club Alghero Andrea Sechi.

Intanto la Riviera del Corallo si appresta ad ospitare la diciassettesima edizione del Sardinia Open, il torneo di altissimo livello del tennis in carrozzina che quest’anno si svolgerà dal 3 al 7 maggio prossimi. L’appuntamento 2016 è stato anticipato rispetto alla consueta data di fine settembre, periodo che quest’anno coincide con le paraolimpiadi che terranno impegnati i big protagonisti del cartellone algherese.

Per il periodo di Sant Miquel 2016, comunque, Alghero sarà ancora al centro dello degli eventi sportivi. Dal 28 settembre al 2 ottobre i campi del Tennis Club Alghero ospiteranno i campiona