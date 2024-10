Al fine di garantire maggiore sicurezza stradale e prevenire incidenti, la Polizia locale di Alghero riattiverà dai prossimi giorni l'attività di controllo elettronico della velocità sulle arterie cittadine più trafficate.

Lo ha reso noto il comandante Matteo Bertocchi, sottolineando che i controlli saranno eseguiti mediante dispositivo mobile di rilevamento della velocità, più comunemente noto con il nome di Telelaser, sia nelle strade extraurbane che in quelle del centro abitato.

“Sulla base dell’incidentalità storica del territorio e della valutazione tecnica in merito alla necessità di operare controlli al fine di prevenire l’eccesso di velocità, le aree maggiormente interessate dall'attività, anche se non in forma esclusiva, saranno: Viale Giovanni XXIII, Via De Gasperi, Via Sant’Agostino, Via Vitt. Emanuele II/ S.S. 127 Bis, S.S. 292, Viale I Maggio, S.S. 127 Bis, Viale Burruni, Via Don Minzoni, Via Liguria, S.S. 291 Dir, S.P. 42 e la S.P. 55” si legge in una nota.

Le postazioni di controllo saranno presegnalate con l'apposito segnale stradale prescritto dalla norma, sia in forma fissa che in forma mobile, a seconda della postazione.L'apparecchiatura tecnica per il rilevamento sarà impiegata in presenza e sotto il diretto controllo del personale della Polizia Locale di Alghero.

Il comandante della Polizia Locale di Alghero ricorda che l’articolo di riferimento per le violazioni sul limite di velocità è l’Art. 142 del Codice della Strada il quale prevede sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali sospensione della patente di guida e decurtazione dei punti. Il calendario rimarrà pubblicato e verrà aggiornato mensilmente sulla base della programmazione effettuata.

“I controlli verranno effettuati mediante Eltraff TruCam correttamente revisionato e in regola con la normativa del settore” precisa Bertocchi, sottolineando che lo strumento “permette la rilevazione della velocità del veicolo prima che questo transiti davanti alla postazione, quindi la pattuglia operante potrà rilevare la velocità dei veicoli non appena questi supereranno il cartello di preavviso del controllo, per una distanza che può superare in determinate condizioni anche i 700 metri di distanza”.

Ecco il calendario di giugno: