Come a Napoli con il caffè sospeso, anche Alghero ha il suo simbolo di solidarietà in tempo di carnevale: la frittella.

Si segue così l’antica tradizione napoletana: quando una persona era particolarmente felice beveva un caffè e ne pagava due, per chi sarebbe venuto dopo e non poteva permetterselo.

Stessa procedimento per il dolce di carnevale. “Con grande entusiasmo molte attività commerciali hanno aderito a questa idea”, spiega Romano Marcias della RManagement, che si occupa dell’organizzazione della grande sfilata dei bambini delle scuole.

Ogni bar che ha aderito all’iniziativa esporrà un adesivo nella propria vetrina con la scritta in Italiano e in algherese: “Qui trovi la frittella in sospeso! En aquì trobes lo brinyol en suspés!”.

Una bella iniziativa che in questo periodo assume un significato speciale soprattutto per i bambini.