Doppio appuntamento all’Alguer Summer Festival il 17 luglio. Sul grande palco dell’Anfiteatro Ivan Graziani - Maria Pia di Alghero, non solo Tedua, ma anche Angelina Mango.

Una data che diventa imperdibile, che vedrà in concerto due dei principali protagonisti della musica italiana di questi ultimi anni.

I biglietti per l’evento organizzato da Shining Production con il supporto del Comune di Alghero e Fondazione Alghero e in collaborazione con Le Ragazze Terribili e Roble Factory, sono disponibili su Ticketmaster, TicketOne, Mailticket, Ticketsms e anche presso Botteghino Atelier#3 via C. Alberto 84, Alghero - M. 348 8281292 (solo WhatsApp) e Le Ragazze Terribili, via Roma 144, Sassari - infoline 079.278275.

Disponibili anche biglietti early entry, ovvero che consentono l’ingresso anticipato, in quantità limitata, fino ad esaurimento.

Sei dischi di platino e due dischi d’oro per un totale di oltre 200 milioni di stream audio e video, un primo tour nei club completamente sold out, una data evento al Fabrique di Milano e una nuova leg nei club italiani anch’essi sold out con diversi raddoppi, al vertice delle classifiche di vendita e dei brani più trasmessi dalle radio: è l’anno di Angelina Mango che ha vinto il Festival di Sanremo 2024 alla sua prima partecipazione con il brano “La Noia”, scritto con Madame e Dardust e prodotto sempre da Dardust con E.D.D.

Prossima a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, quello che Angelina sta vivendo è un successo inarrestabile che la vede infrangere record su record, macinando milioni di stream e view e raccogliendo un consenso unanime di pubblico e critica.

Al Festival di Sanremo ha anche vinto il premio “Lucio Dalla” assegnato dalla stampa web, radio e tv e il premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale e “La Noia”, certificato disco di platino, ha raggiunto la vetta dell’airplay radio e superato 77 milioni e mezzo di ascolti e visualizzazioni, entrando anche nelle viral Chart di 25 Paesi europei, tra cui il Regno Unito dove ha raggiunto la Top30.

Vincitrice della categoria Canto della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove ha ottenuto anche il Premio della Critica e il Premio delle Radio nel corso della finale, Angelina Mango ha dominato l’estate 2023 con il brano “Ci pensiamo domani”, certificato triplo disco platino con oltre 78 milioni di streaming audio e video, in top10 della classifica Earone dei brani più suonati dalle radio. “Ci pensiamo domani” (21Co/LaTarma Records) fa parte dell’album “Voglia di vivere”, pubblicato a maggio 2023 e certificato disco d’oro così come la title track, presentata nel corso dell’esperienza all’interno della scuola di Amici. L’album, inoltre, ha anche debuttato sul podio della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia.

È stato il singolo “Che t’o dico a fa'” (LaTarma Records/BMG), pubblicato ad ottobre 2023, che ha confermato il successo inarrestabile della cantautrice lucana: doppio disco di platino, miglior debutto femminile del 2023 alla sua pubblicazione, alla #1 dei brani più trasmessi dalle radio, alla prima settimana di pubblicazione sul podio della classifica FIMI dei singoli più ascoltati sulle piattaforme in Italia, al vertice anche delle classifiche social dei brani più utilizzati su TikTok per la creazione di contenuti attraverso l’utilizzo del suono ufficiale del brano.

Il 1° dicembre 2023 è uscito anche l’inedito “Fila Indiana”, parte della colonna sonora di "Noi siamo leggenda", il nuovo teen drama in onda su Rai2 e Prime Video. Alla release del brano, Angelina Mango ha messo a segno un nuovo record come unica artista donna ad avere tre singoli contemporaneamente nella Top100 di Spotify.

Dopo aver duettato dal vivo nel corso dell’estate 2023 con artisti del calibro di Tiziano Ferro e Guè Pequeno, Angelina Mango ha intrapreso il “VOGLIA DI VIVERE TOUR”, il suo primo tour nei club, che l’ha vista esibirsi con 8 imperdibili date tutte sold out nelle principali città d’Italia per portare sul palco tutto il suo colore, la sua energia e la musica del suo album “Voglia di vivere”, registrando il tutto esaurito in ogni data e documentando il viaggio con la prima serie di un’artista italiana pubblicata su TikTok.

Il 17 aprile 2024 Angelina calcherà per la prima volta il palco del Fabrique di Milano per la data evento “Pare una pazzia”, già sold out anch’essa.

Già annunciato il nuovo tour “ANGELINA MANGO NEI CLUB 2024”, che vede il tutto esaurito e il raddoppio di diverse date, tra cui quelle di Roma e Napoli e vede anche triplicare gli appuntamenti milanesi.

Amatissima dalla GenZ anche sui social, Angelina Mango è seguita da quasi 1 milione e mezzo di follower su Instagram, mentre su Tiktok registra oltre 536 follower e oltre 8 milioni di like.

La musica di Angelina Mango è un mix che raccoglie diverse influenze, tra cui il rap italiano e americano, l’R&B e la musica strumentale, che le permettono di spaziare tra generi diversi e di portare sul palco freschezza e originalità, accompagnate da una voce intensa e carica di emozione. La cantautrice affronta nelle sue canzoni temi rilevanti come le inquietudini della GenZ, l’amore, il bisogno di libertà e il valore della famiglia, legando uno stile urban al bel canto.

Originaria di Lagonegro (PZ), classe 2001, Angelina Mango debutta nel 2020 con il primo EP “Monolocale”, a cui fa seguito la pubblicazione dei singoli “Formica”, “Walkman” (brano prodotto da Tiziano Ferro) e “Rituali” feat. Nashley.

Un cartellone che diventa sempre più prestigioso quello dell’Alguer Summer Festival. La prossima estate il palco della Capitale della Riviera del Corallo ospiterà, oltre a Tedua e Angelina Mango il 17 luglio, Calcutta, in arrivo il 20 luglio, poi Emma, sul palco il 30 luglio, il 31 luglio ci saranno Elio e Le Storie Tese e il 3 agosto CCCP - Fedeli alla Linea, entrambe le date sono parte del Festival Abbabula, il 9 agosto, i Pooh, il 10 agosto Marlene Kuntz, il 16 agosto Teenage Dream, Francesco De Gregori il 17 agosto e il 21 agosto, Voglio Tornare negli anni Novanta.