Riunione in video conferenza oggi del Sindaco Mario Conoci, che ha partecipato al Comitato Provinciale per Ordine e Sicurezza convocato dal Prefetto Maria Luisa D’Alessandro, con l’Autorità Sanitaria, i sindaci della Provincia, i rappresentanti delle forze dell’ordine. Il tema dell’emergenza sanitaria è stato affrontato con particolare riferimento ai dati sui positivi forniti dall’Ats, “sui quali – ha detto Mario Conoci al termine dell’incontro - c’è un lavoro costante per garantirne la rispondenza in maniera più precisa possibile”. I dati comunicati oggi al Comune di Alghero sono i seguenti: 24 positivi e 16 persone poste in quarantena obbligatoria. Un'altra comunicazione è legata alla Società In House, la partecipata del comune di Alghero che si occupa di principalmente di manutenzioni. Ci sono stati due casi di positività tra i dipendenti.

La società ha predisposto le procedure insieme all’autorità sanitaria per l’effettuazione dei tamponi per gli altri 59 dipendenti, operazioni che si svolgeranno questo pomeriggio. Si attende l’esito per poter programmare la ripresa delle attività.

Pieno impegno dell'Amministrazione in questi giorni con il lavoro della Centrale di Protezione Civile composta da dipendenti comunali e volontari, attiva 24 ore su 24, con massima attenzione sull’emergenza sanitaria, non tralasciando le altre attività. “In questo momento l’attenzione è rivolta all’emergenza; vogliamo garantire il massimo della sicurezza, il massimo rispetto delle norme in collaborazione con la Prefettura, le Forze dell’Ordine e l’Autorità Sanitaria”, ha precisato il Sindaco.