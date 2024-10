I grandi eventi di Alghero tornano a casa. Il Comune firma un contratto da 1 milione e mezzo di euro con la On Tecnology di Porto Torres per riqualificare gli spazi esterni e l'anfiteatro del PalaCongressi di Maria Pia. In attesa di decidere il futuro della struttura - una cattedrale nel deserto mai utilizzata, che si disfa sotto i colpi del tempo e dell'incuria - almeno l'anfiteatro riprende la sua funzione: capace di ospitare 7.500 persone, la struttura dal 2002 al 2011 ha accolto in estate eventi di rilievo internazionale, che hanno contribuito alla notorietà della Riviera del Corallo.

Nei piani dell'amministrazione Conoci il restyling durerà 120 giorni e si concluderà prima dell'estate.

Il Comune inizierà da lì un intervento che dovrà interessare i 54mila metri quadrati all'aperto. Sono previsti pulizia e manutenzione del verde, adeguamento delle uscite di sicurezza, apertura di un accesso pedonale in viale I maggio, suddivisione tra parcheggio, parco e area eventi, nuova recinzione.

Saranno risistemati gli impianti sportivi: superfici, recinzioni e impianti. "Sino al 2011 l'anfiteatro del PalaCongressi è stato il fulcro degli eventi internazionali grazie alla lungimiranza dell'allora amministrazione comunale, che puntò su grandi appuntamenti per promuovere Alghero", dice il sindaco Mario Conoci.

"Contiamo di ripristinare l'anfiteatro, gli impianti sportivi e gli spazi ricreativi, di metterli in sicurezza e averli disponibili per la prossima estate - prosegue il sindaco - restituendo ad Alghero un luogo per eventi di grande richiamo, consono alle proprie tradizioni e alle proprie ambizioni".