Tutto è pronto ad Abbasanta per la quarta Giornata dei giochi della gentilezza, un progetto di sensibilizzazione in programma su tutto il territorio nazionale tra il 20 e il 23 settembre. Gli alunni dell'istituto comprensivo, bambini e ragazzi di Abbasanta saranno fra i protagonisti di questo percorso volto a diffondere la cultura del rispetto e dell’educazione fra i cittadini. Nel paese dell'Oristanese l'appuntamento è per lunedì 23 settembre.

L'evento è stato anticipato da una nomina speciale. La consigliera di maggioranza Giulia Scanu è divenuta assessore alla Gentilezza. La delega è stata istituita durante l'ultimo consiglio comunale e il primo cittadino Stefano Sanna ha subito formalizzato il tutto. "In una società in cui spesso si usano toni aggressivi - spiega il sindaco a La Nuova Sardegna - abbiamo voluto provare a riaffermare la gentilezza come uno dei valori fondanti delle nostre comunità e l’assessore competente avrà il compito di promuovere le buone pratiche e i comportamenti virtuosi, di sensibilizzare la comunità all’importanza del rispetto verso le regole e verso gli altri".

"Con l’evento in programma lunedì si vuole dare un esempio coinvolgendo i bambini e i ragazzi attraverso il gioco – prosegue Sanna –. È una goccia che si somma a tante altre e scaturisce dall’apporto di tutta la comunità: scuole, cittadini, famiglie, associazioni, consulta giovani, consiglio comunale dei ragazzi, parrocchia e forze dell’ordine. La tematica proposta dall’associazione Cor et Amor, ideatrice e promotrice dell’evento a livello nazionale, sarà “Bambini felici con la buona educazione” e interesserà gli ambiti del comportamento, dell’ambiente e del decoro pubblico, dell’attenzione verso la disabilità e della sicurezza stradale. Teatro delle attività ludiche e delle dimostrazioni sarà la piazza della Vittoria e il reticolato delle vie limitrofe".