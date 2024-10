Hanno utilizzato i dati della carta di credito di un 41enne, L. P., di Loceri per l’acquisto di tre biglietti aerei delle compagnie “Easy Jet” e “Ryanair”.

Per il pagamento due milanesi, denunciati per il reato di truffa e indebito utilizzo di carta di credito in concorso tra loro, hanno speso 970 euro.

I carabinieri della Stazione di Bari Sardo, nella giornata hanno concluso le indagini che hanno portato a dare un nome ai truffatori: si tratta di due 23enni, G.M. e J.A.