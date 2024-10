I Carabinieri della Compagnia di Tonara hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria due giovani, della provincia di Messina, ritenuti responsabili di truffa. A cadere nella sua trappola, un uomo 40enne, di un centro della Barbagia di Belvì che, ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava il pagamento mediante il versamento dell’importo su carta prepagata. Ricevuta la somma pattuita, i falsi venditori omettevano la consegna della motosega messa in vendita rendendosi anche irreperibili. Attraverso una serie di accertamenti i militari dell’Arma sono riusciti ad identificare gli ignoti per i quali, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano.

Si ricordano ancora una volta gli utili consigli già divulgati in merito dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro. È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti in particolare modo se riferiti a prodotti di note marche che, difficilmente, potranno essere “svenduti” a causa del loro elevato prezzo di mercato.