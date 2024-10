Quest’oggi a Tortolì i carabinieri hanno denunciato una 31enne, A.V., residente nella provincia di Messina, per il reato di truffa.

Secondo quanto ricostruito dai militari, lo scorso 21 novembre, la donna ha pubblicato un inserzione sul sito internet “moda la moda” in cui metteva in vendita dell’abbigliamento. Una casalinga di Tortolì, A.D.C., di 47 anni, ha visto l’annuncio e ha acquistato, pagando anticipatamente 75 euro, un vestito che però non è mai arrivato a destinazione.

La truffatrice, infatti, ha fornito i dati per una ricarica Postepay, si è intascata i soldi e no ha dato più notizie di sé all’acquirente.