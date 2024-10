Nella giornata di ieri i carabinieri di Bari Sardo hanno denunciato all’autorità giudiziaria due persone per truffa. Si tratta di A.F., 20enne nato a Lanciano, e E.D.B.R., nata in Venezuela, 58 anni, entrambi pluripregiudicati.

Nel gennaio scorso, un 31enne operaio di Bari Sardo aveva acquistato sul sito “subito.it” quattro cerchi in lega per il costo di 300 euro. Merce pagata in anticipo e mai giunta a destinazione. I due avrebbero usato una carta di identità falsa.