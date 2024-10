Ha acquistato su internet un paio di scarpe da ginnastica che però non sono mai giunte a destinazione. Vittima della truffa un cittadino algherese che ha denunciato quanto accaduto alla polizia.

L’attività d’indagine svolta ha consentito di risalire agli autori del reato che sono stati denunciati per il reato di truffa in concorso commesso via internet.

Si tratta di un 56enne napoletano e una 19enne venezuelana.