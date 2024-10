Arriva una nuova ondata di maltempo in Sardegna. Rovesco temporaleschi sono previsti nell'Isola tra oggi, 10 settembre, e domani con sensibile peggioramento delle condizioni climatiche.

"Un insidioso vortice depressionario, ben strutturato in quota, stazionerà sul Mediterraneo per qualche giorno - commenta a L'Unione Sarda Dario Secci, meteorologo di Sardegna Clima - tenendosi sempre a ovest dell'Isola, convogliando correnti fresche e instabili da sud-ovest alle alte quote".

"Sarà l'occasione per piogge che, localmente, potranno essere anche intense. I settori coinvolti saranno quelli orientali e meridionali, mentre altrove non sono previsti fenomeni significativi".

Ma i vacanzieri e gli amanti del bel tempo possono stare tranquilli: l'estate non è ancora finita. Da giovedì torneranno il caldo e le giornate di sole.