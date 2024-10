Acqua a singhiozzo in mezza città di Sassari e nei comuni limitrofi fino a lunedì. A causare i disagi un guasto nelle condotte della rete Enas dell'acquedotto Coghinas 2, in territorio di Sorso.

Abbanoa, dopo la conclusione dei lavori di riparazione terminati a fine mattinata, è stata costretta a interrompere l'erogazione dell'acqua per consentire il ripristino dei livelli nei serbatoi. Una parziale integrazione è stata garantita da Enas tramite il collegamento d'emergenza dall'invaso del Cuga, che ha consentito di limitare parzialmente i disservizi.

A Sassari niente acqua per tutta la sera e fino alle 6 di domattina nelle zone servite dal serbatoio di via Milano (Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari). Chiusura che sarà ripetuta domani, dalle 20 fino alle 6 di lunedì. I quartieri Luna e Sole, Prunizzedda e Monte Rosello Alto e Carbonazzi, resteranno senz'acqua solo dalle 19 di oggi alle 5 di domani. A Porto Torres e Castelsardo chiusura per tutta la sera e la notte, fino alle 6 di domenica; a Stintino e Tergu rubinetti a secco fino alle 8 di domani.