Acqua non potabile nel comune di Orgosolo.

A comunicarlo è il Sian, il servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Asl di Nuoro dopo vari controlli effettuati nel laboratorio Arpas di Sassari.

I campioni di acqua prelevati una settimana fa dalla rete idrica del comune sono risultati non conforme per i parametri dei Coliformi.

Il dato, come afferma l’Asl di Nuoro, è dovuta a una non adeguata disinfezione dell’acqua che per questo motivo viene richiesta una misura cautelare per tutelare la salute pubblica.

L’acqua non è potabile e non può essere utilizzata né per l’igiene personale nè per uso alimentare.