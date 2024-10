Il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASSL di Nuoro comunica che, a seguito delle analisi di verifica – presso il laboratorio A.R.P.A.S. (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna) di Sassari – i campioni di acqua prelevati in data 30 luglio nella rete idrica della Zona Industriale di Prato Sardo sono risultati non conformi per i parametri batteriologici dei Coliformi e Escherichia Coli.

Il parametro Coliformi deve essere pari a zero (Parte C All. I- D.Lgs 31/2001) e la loro presenza è un indice di rischio per la salute dei cittadini/consumatori; pertanto, in via cautelativa, l'acqua non è idonea al consumo diretto, né per gli altri usi alimentari.

Il S.I.A.N. ha provveduto immediatamente a informare il Sindaco di Nuoro; ha, inoltre, comunicato ad Abbanoa S.p.A. di individuare la causa dei parametri fuori norma, eliminarla, effettuare le dovute verifiche e relazionare allo stesso servizio ASSL.