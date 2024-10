Niente acqua potabile per quattro paesi del Nuorese. Il Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) della Asl di Nuoro ha comunicato che i campioni prelevati il 23 e il 24 novembre nelle reti idriche di Lei, Orani, Oniferi e Sarule hanno dato esiti di non conformità.

L'acqua non è quindi idonea al consumo diretto, né per uso alimentare. Il Sian ha informato i sindaci affinché provvedano all'emanazione delle ordinanze di restrizione ed ha comunicato i valori ad Abbanoa perché si adoperi per le verifiche. A Lei sono stati trovati parametri superiori per alluminio, ferro e manganese, mentre a Oniferi sono fuori norma i valori del clorito così come a Orani e Sarule.

In quest'ultimo paese sono non conformi anche i valori del manganese.