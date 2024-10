Il consigliere comunale di Forza Italia Michele Pais interviene in merito al divieto d'uso alimentare dell'acqua a Fertilia e nelle vie Fleming, Mirò, Gaudì, Don Minzoni nel tratto compreso tra via Malta e l’innesto con la rotatoria sulla S.P. 42. A seguito dei controlli effettuati, infatti, le acque, prelevate ad Alghero il 13 novembre 2017, nel punto “Alghero Ospedale Civile” e “Fertilia, fontana pubblica Lungomare Rovigno”, destinate al consumo umano, sono risultate non conformi per il parametro trialometani e alluminio.

“Con Ordinanze nn. 52 e 53 del 18.12.2017 il sindaco di Alghero ha disposto il divieto di utilizzo dell'acqua di rete per fini alimentari, per tutta la parte nord del territorio comunale di Alghero, per alcuni parametri non conformi alla legge. In pratica – dice Pais - l'acqua distribuita da Abbanoa, solerte ad effettuare slacci ed emettere ingiunzioni fiscali, parrebbe non sia potabile. Un fatto che se confermato sarebbe di una gravità enorme, sia per in se e per se sia per l'inadeguata informazione data alla cittadinanza”.

“Di tale notizia – continua il consigliere - è stata data diffusione a partire dal 16 dicembre 2017, inspiegabilmente 2 giorni prima della emissione della ordinanza, attraverso l'applicazione informatica “Municipium” di per se inidonea a raggiungere la generalità della cittadinanza. Penso a tutti quei cittadini, per lo più anziani che non hanno accesso o dimestichezza con la tecnologia e che in questo momento continuano a consumare l'acqua, ignari del divieto. Una responsabilità paritetica di Abbanoa e del Comune di Alghero che stanno omettendo, ognuno per propria competenza, di svolgere correttamente la loro parte, i propri doveri”.

Segnalazione del forzista sottoposta in occasione del Consiglio comunale di oggi al sindaco che “non ha dato alcuna risposta trincerandosi in un riprovevole silenzio”.

“Certo è - conclude Pais - che il sistema idrico gestito da Abbanoa continua a fare acqua da tutte le parti, ma in questo caso la gravità della mancata corretta e diffusa informazione da parte del sindaco di Alghero circa la potenziale pericolosità dell'acqua di rete per la salute pubblica è fatto assai più grave”.