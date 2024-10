Il commissario straordinario del Comune di Porto Torres ha disposto il divieto di utilizzo alimentare dell'acqua. Non può essere bevuta e non può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti.

Può essere, invece, usata per il lavaggio della frutta e della verdura e per tutti gli usi igienici. Le analisi effettuate dalla Asl sui campioni d'acqua prelevati in via Montale e in via Liguria hanno evidenziato la non conformità ai parametri e per questo da ieri è in vigore l’ordinanza che vieta di utilizzarla per scopi alimentari.