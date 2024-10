Dai prelievi delle acque eseguiti dalla Asl è emerso, in alcune zone del comune di Olbia, il superamento dei parametri come alluminio e manganese, oltre alla torbidità registrata.

Dunque acqua ancora una volta non potabile. "Per l'ennesima volta sono stato costretto ad emettere un'ordinanza", ha scritto il sindaco Gianni Giovannelli in una lettera inviata all'assessore dei Lavori Pubblici Paolo Maninchedda e alla Procura di Tempio, preannunciando anche una denuncia all'autorità giudiziaria.