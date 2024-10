Troppo alluminio e manganese nell'acqua delle rete comunale di Olbia: i risultati dei prelievi effettuati da Abbanoa prima della fine dell'anno hanno costretto il sindaco a firmare un'ordinanza che ne vieta l'uso per il consumo umano.

Dalle analisi sono emerse quantità fuori norma di alluminio e manganese, responsabili della torbidità dell'acqua, e in alcuni punti - via Meucci e via Sardegna - anche di ferro. In attesa di ulteriori esami, l'acqua dei rubinetti della città potrà essere utilizzata solo per igiene della persona e della casa.