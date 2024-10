A seguito delle analisi di verifica effettuate presso il laboratorio A.R.P.A.S. (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna) sui campioni di acqua prelevati dai Tecnici della Prevenzione del SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) dell'Azienda Sanitaria Locale di Nuoro (Distretto Sanitario di Macomer), in data 18 marzo 2015, si comunica la non conformità ai valori di legge relativamente ai parametri trialometani, alluminio e ferro per quanto riguarda la frazione di Mulargia (Bortigali) e ai trialometani per il comune di Silanus.

Pertanto se ne sconsiglia l'uso potabile, e per la preparazione di bevande e alimenti, mentre può essere utilizzata per il lavaggio degli stessi, nonché per l'igiene della persona e della casa.

Oltre Mulargia (Bortigali) e Silanus, i comuni dove l'acqua risulta ancora non potabile sono Dorgali, Oliena, Orosei e Sarule.