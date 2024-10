L'Ats, Servizio Igiene degli Alimenti, ha comunicato che le analisi effettuate su campioni d’acqua prelevati il 14 luglio scorso hanno evidenziato la non conformità microbiologica nel punto di prelievo di Fertilia

Per questo, il sindaco Mario Conoci, ha emesso un'ordinanza che impone il divieto, per tutte le utenze domestiche e non domestiche di Fertilia e Maristella, nonché per quelle poste tra la stessa Fertilia fino alla Torre Nuova di Porto Conte, di utilizzare l’acqua della rete quale bevanda e per la preparazione degli alimenti. Le medesime acque possono essere utilizzate solo previa bollitura e per tutti gli usi igienici.

L'ordinanza del primo cittadino è rivolta anche all'ente gestore Abbanoa di effettuare i controlli interni previsti comunicando al Dipartimento di Prevenzione - Servizio lgiene degli Alimenti e della Nutrizione della Asl di Sassari le cause della non conformità, i tempi previsti per il rientro dei paramenti, i provvedimenti che si intendono adottare al fine di fornire acqua con i requisiti richiesti e gli esiti favorevoli dei controlli interni per poter ripetere i campionamenti.