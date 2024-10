Dietro i ciak di "Chi salverà le rose?", il film del regista Cesare Furesi che viene girato ad Alghero, c'è una azienda algherese che ha fatto della qualità il proprio percorso produttivo. Si tratta dell'Officina Profumeria Sarda di Mauro Aprea che ha portato la linea di Acqua di Sardegna ormai a livello nazionale. L'azienda è sponsor del film di Furesi che proprio in questi giorni ha girato alcune scene con l'attrice Caterina Murino insieme alla quale sono protagonisti della pellicola Carlo Delle Piane, Lando Buzzanca, Philippe Leroy, Antonio Careddu, Guenda Goria, Massimiliano Buzzanca e Eleonora Vallone. L'opera, prodotta dalla Corallo Film, è lo spin-off di "Regalo di Natale" di Pupi Avati.

La storia scritta da Cesare e Guido Furesi e da Paola Mammini è estremamente attuale, forte ma anche delicata. Nel film Carlo delle Piane torna a vestire i panni dell'avvocato Santelia, personaggio che gli regalò l'ambita Coppa Volpi a Venezia nel 1986, e ora è lo straordinario interprete di un momento particolare della sua vita privata : la sua passione per un uomo.

Una storia d'amore universale, delicata e piena di sentimento, ambientata tra il centro storico e la costa di Alghero. Acqua di Sardegna sembra lo sponsor fatto su misura per Chi Salverà le rose per le emozioni e le sensazioni che i profumi di Mauro Aprea e Rossana Sassu riescono a diffondere.

Il progetto della Officina Profumeria Sarda nasce ad Alghero nel 2008 ma in questi ultimi tempi la sua dimensione commerciale appare destinata a saltare il Tirreno ed entrare nel mercato nazionale. Lo fa portando a battesimo gli ultimi nati della linea caratterizzandoli nei nomi con forti richiami alla lingua e all'ambiente sardo : Nois (Noi), linea fresca unisex, Smeralda ( un riconoscimento al mare di Sardegna ), delicato e limpido, e Desvelos ( Segreti ), una fragranza intrigante e misteriosa . Tutti elementi, sensazioni e sentimenti che si ritrovano nel film che viene prodotto ad Alghero e del quale Acqua di Sardegna ha voluto essere di supporto, anche per una valutazione di tipo territoriale : il film è girato in Sardegna, da un registra sardo.

Il lancio della nuova linea, che porta a 10 la gamma completa, è imminente e lo “sbarco” sulla Penisola avrà un riferimento di prestigio assoluto : la profumeria Mazzolari a Milano, in piazza San Babila. L'operazione si avvale di testimonial anch'essi targati rigorosamente “ quattromori “ : la nuorese Enrica Pintore e il medico ortopedico sassarese Giovanni Angiolini, entrato, e uscito, dalla casa del Grande Fratello.

Tra i modelli ci sono anche Claudia Cardia, Sara Pani, Emilio Puggioni e Vanessa Barrui. Acqua di Sardegna ha goduto negli anni scorsi di una promozione del tutto casuale quando venne offerta all'allora premier Silvio Berlusconi, proprio ad Alghero, impegnato in campagna elettorale sulla Riviera del Corallo. Che ne è rimasto cliente ed estimatore. Per il suo matrimonio Elisabetta Canalis ne ha fatto il regalo per i propri ospiti. Anche lo staff del marketing è sardo : la società sassarese QUOM3 che proprio con Acqua di Sardegna ha vinto il Premio Pubblicità Agorà. Il lancio in campo nazionale avviene dopo una attività di promozione costante con punti vendita nelle aerostazioni degli aeroporti sardi e a bordo delle compagnie di navigazione Moby, Tirrenia e Sardinia Ferries.