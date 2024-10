"A seguito della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’ASL di Nuoro, il Sindaco Alessandro Bianchi ha emesso una ordinanza nella quale revoca la precedente del 04/03/2015 e comunica l’idoneità per uso potabile del civico acquedotto".

E' questa la comunicazione ufficiale con la quale il Comune di Nuoro ha reso noto che in città l'acqua è nuovamente potabile.

"Le analisi eseguite dall’ASL di Nuoro - si legge nella nota - hanno infatti attestato che l’acqua della rete idrica presenta i requisiti di qualità stabiliti dalla normativa in vigore confermandone l’ idoneità per uso potabile in città".