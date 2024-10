L'acqua torna potabile nei Comuni di Bauladu, Solarussa e Paulilatino, ma ancora divieto in quelli di Comuni di Siamaggiore e Tramatza, nelle frazioni di Oristano e nelle vie di Oristano servite dal serbatoio di sa Rodia.

Lo ha reso noto la Asl 5 in base all'esito degli esami sui campioni prelevati lunedì scorso su tutta la rete. Dai rilievi di Siamaggiore e Tramatza e in quelli delle frazioni oristanesi di Massama, Donigala, Nuraxinieddu e Torregrande riscontrati valori ancora troppo elevati di ferro e di alluminio e livelli di disinfettante tali da non poter considerare stabilizzata e quindi garantita l'efficacia della disinfezione.