“Questa è l’acqua che Abbanoa fornisce, direttamente dal bacino del Lerno, in uno dei due depositi di Bortigiadas. Una schifezza totale che ho verificato direttamente poiché nella parte alta del paese è più evidente lo scempio che quotidianamente Abbanoa fornisce ai cittadini di Bortigiadas”.

Non una mezze misure il Sindaco di Bortigiadas, Emiliano Deiana che denuncia pubblicamente, con foto e video, quella che lui definisce “Pessima qualità” dell’acqua.

“Ho chiesto e ottenuto – sottolinea Deiana che domani (21 agosto nda) si faccia un sopralluogo congiunto con Abbanoa nel deposito approvvigionato direttamente dal Lerno. Abbiamo dato mandato a una società specializzata di analizzare la qualità delle acque che dal Lerno entrano in rete e che inquinano la maggior parte dell’acqua sorgiva ottima che viene raccolta dall’altro deposito”.

“Da tre anni – questa ancora la sua denuncia – con pochissimi periodi di pausa, i cittadini di Bortigiadas non hanno l’acqua potabile in casa. Abbanoa ha sempre accampato scuse risibili mentre si sa benissimo la causa: la pessima qualità dell’acqua che arriva dal Lerno e che altera l’acqua sorgiva dei monti di Bortigiadas”.

“A più riprese – ha aggiunto – ho chiesto di fare altre ricerche idriche a monte dell’abitato (la Funtana di l’Oru, per intenderci) e sempre Abbanoa ha risposto picche. Queste cose le ho già riferite in Assemblea dei Soci i cui lavori sono stati aggiornati al 18 settembre. Capiranno bene i vertici della società e i soggetti adibiti al controllo con quale spirito andrò in Assemblea”.

“Per la prima volta comunico pubblicamente – ha concluso Deiana – che il Consiglio Comunale mi ha dato mandato, con una delibera di qualche mese fa, di verificare se la sentenza della Corte Costituzionale che garantisce le gestioni autonome sia applicabile anche al Comune di Bortigiadas ovvero se ci sia la possibilità giuridica e la convenienza tecnico-economica per uscire da Abbanoa”.