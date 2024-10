Si chiama Lorenzo Fiori il responsabile della brutale aggressione consumatasi a Sassari il 26 marzo ai danni di un portapizze che aveva appena smontato dal lavoro.

La vittima, un 31enne sassarese, era stato aggredito a colpi di mazza da baseball in Via Pietro Micca mentre passeggiava e subito ricoverato nel reparto di Neurochirurgia per aver perso la memoria e l'uso della parola.

Dopo mesi di indagini, i carabinieri sono risaliti all'autore dell'aggressione: Lorenzo Fiori, sassarese di 21 anni, lo stesso che qualche giorno fa aveva ferito la fidanzata sparandole un colpo di fiocina in faccia.

Il giovane è stato così raggiunto dal provvedimento del gip nel carcere di Bancali, dove era già rinchiuso.