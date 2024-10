Dalle prime ore della mattina odierna, a Oristano, sono in corso le operazioni di notifica da parte dei Carabinieri del NAS di Cagliari, di un’informazione di garanzia – emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano – nei confronti di 15 persone (tra medici e infermieri) indagate per abuso d’ufficio e peculato, per aver somministrato il vaccino PFIZER a propri familiari (non rientranti tra le previste categorie aventi diritto), abusando della propria posizione.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa, che si terrà domani presso il Comando Legione Carabinieri Sardegna, ore 10.30, alla presenza del Procuratore Capo Dott. Ezio Domenico Basso.