Due uomini sono morti nella giornata di oggi, domenica 30 giugno, ad Alghero, di fronte al bar Rafael, e a Dorgali, davanti alla spiaggia di Osala.

Salvatore Nieddu, 84enne, sassarese, ha accusato un malore mentre era in acqua. Nonostante gli immediati soccorsi, anche dell’elisoccorso, per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Anche la seconda vittima, Pietro Murru, 40enne di Irgoli, si è sentito male in acqua. Sono stati alcuni bagnanti a dare l’allarme. Purtroppo, anche in questo caso, ogni tentativo di rianimazione non è servito.