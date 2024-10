Tragedia in mare questa mattina al Poetto di Cagliari. La vittima è Gianfranco Palmieri, conosciuto come Lillo, 79 anni. Nuotava all'altezza dell'ospedale Marino quando ha accusato un malore. Un bagnino si è accorto del bagnante in difficoltà, si è tuffato ed è riuscito a riportarlo a riva.

Palmieri era stato maestro di tennis e direttore del Tennis Club di Cagliari. È deceduto tra le braccia dei soccorritori.

Portato a riva, respirava ancora ma poi ha perso i sensi e non si è più ripreso. Il personale medico del 118, arrivato sul posto insieme agli agenti della Polizia locale, Guardia costiera e agenti di una Volante, hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Gianfranco Palmieri era molto conosciuto a Cagliari. Faceva parte di una delle famiglie più note del mondo tennistico italiano. Il padre, Giovannino, negli anni Trenta aveva vinto cinque titoli italiani assoluti e aveva indossato una decina di volte la maglia dell'Italia per la Coppa Davis. Il fratello Sergio, dopo una carriera da tennista, è direttore degli Internazionali d'Italia, mentre l'altro fratello, Giancarlo, ha lavorato alla Torres e poi a Salerno, Reggio Calabria e Belluno Gianfranco, dopo aver a lungo giocato, nel 1964 è stato maestro di tennis alla Torres. Da Sassari si è poi trasferito a Cagliari, dove è stato direttore del Tennis Club.

Foto copertina: fermo immagine tratto da un'intervista dell'USSI, Unione Stampa Sportiva Italiana