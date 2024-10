Un turista tedesco, di 50 anni, è morto nella tarda mattinata nelle acque di Cala Martinella a Palau. Peter Geberl poco dopo essere entrato in acqua ha accusato un malore e dalla spiaggia è stato lanciato l'allarme.

All'arrivo dell'equipe del 118 l'uomo era però già in arresto cardiaco. Sul posto è intervenuto anche un elicottero del 118 che è però dovuto tornare indietro perché ormai, per il turista, non c'era più nulla da fare.