E.JA SpA, d’intesa con Italiana Assicurazioni SpA, partner in questo progetto cui ha collaborato Roberto Piga, Agente di Cagliari della Italiana Assicurazioni, dal 24 aprile 2017 ha coperto dal rischio di elettrocuzione tutte le proprie forniture di energia elettrica destinate ad usi domestici e questo a valere anche su tutti i residenti nell’abitazione.

“Vogliamo che i nostri Clienti comprendano quanto la nostra fornitura ed il nostro modo di lavorare sia realmente “nuova” da quanto sino ad ora proposto alla propria clientela domestica dai nostri competitori e per questo motivo abbiamo fortemente voluto questa iniziativa che, con le altre di imminente presentazione, ci avvia definitivamente nella direzione del minor costo complessivo che dobbiamo essere in grado di proporre a tutti quanti ci confermano la loro fiducia.”

Così spiega Mauro Montaldo, presidente del consiglio di amministrazione di E.JA SpA, che prosegue: “Iniziare dal regalare una copertura assicurativa sulla elettrocuzione, parola antipaticamente usata per definire tecnicamente quello che comunemente chiamiamo “la scossa”, per noi ha il significato di aumentare il valore della sicurezza che è già in ogni nostra fornitura offrendo un rimedio utile a superare i possibili gravi danni che tutti ben sappiamo essere propri del bene che noi vendiamo anche se siamo i primi a rammentare che il rispetto di ogni normativa impiantistica è il solo rimedio che il consumatore deve saper opporre per la miglior prevenzione”

Più nel dettaglio con l’'accordo definito tra l'azienda e Italiana Assicurazioni si è previsto che ogni Cliente fornito da E.JA SpA, comprendendo tra questi i Clienti che saranno acquisiti anche successivamente alla stipula dell’accordo, possa godere a titolo pienamente gratuito di una copertura assicurativa di 25 mila Euro che li copre dal rischio di morte e invalidità permanente derivate da elettrocuzione. Oltre a questo la polizza stipulata da E.JA SpA prevede che questo “ombrello” si apra a tutela di tutti i residenti, familiari e non, nell’unità abitativa che fornisce di energia elettrica.

Quando si aprirà questo “ombrello”?

“La copertura assicurativa è già stata attivata, ombrello quindi già aperto, su tutti i Clienti già in fornitura ed i nuovi Clienti non dovranno fare nulla per attivarla. Questo è un compito nostro, fa parte del nostro lavoro e quindi il nostro Cliente non ci dovrà fare nessuna richiesta particolare pur potendo, se non ritiene di suo interesse disporre di questa gratuità, inviarci una comunicazione di diniego all’integrazione. Proprio per rispettare ogni decisione dei nostri Clienti stiamo loro inviando una comunicazione che formalizza questo bell’adeguamento alle nostre Condizioni Generali di Fornitura prevedendo che possano rinunciare alla nostra proposta”

Questa polizza assicurativa che durata ha?

“La polizza è valida dal primo all’ultimo giorno della nostra fornitura e per questo la compagnia di assicurazione che ci ha assistito nella definizione del proprio prodotto chiede, in caso di malaugurato sinistro, di avere copia della nostra fattura che conferma questo elemento imprescindibile”

Un’ultima domanda: ma si può sapere se questa iniziativa è fine a se stessa o se troverà seguito in altre attività?

“Stiamo lavorando molto per pensare che l’energia elettrica possa diventare uno strumento di reale risparmio, non solo tariffario, e per questo, mentre confermo che questo è solo il primo passo di un modo tangibilmente diverso di pensare al Cliente anticipo che i nostri Clienti potranno presto valutare altre idee che confermano questa nostra volontà. Intanto per tutti una piccola anticipazione: attenti a Birdi, nome di una impresa che abbiamo costituito in partnership con quella che