Viene siglato un accordo di collaborazione per potenziare la rete antiviolenza regionale all'interno del progetto nazionale "SOStenere in Rete", finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità e cofinanziato dalla Regione Sardegna. La firma avviene nella sala anfiteatro della Direzione generale Politiche sociali dell'Assessorato della sanità a Cagliari, coinvolgendo tutti gli attori e le istituzioni locali per creare una rete di prevenzione, ascolto e sostegno a favore delle vittime di violenza. Questa iniziativa mira a contrastare la violenza di genere attraverso un modello di governance multilivello basato sul coordinamento tra le varie entità coinvolte.L'assessore Armando Bartolazzi ha sottolineato l'importanza di questo evento come segno di impegno condiviso per garantire il supporto alle donne vittime di violenza, ai minori coinvolti e persino agli autori di tali atti. Francesca Piras, direttrice generale delle Politiche sociali dell'Assessorato, ha espresso gratitudine per il lavoro svolto durante la pandemia e si augura che questa collaborazione possa essere solo l'inizio di un efficace sostegno alle vittime di violenza.Alla firma dell'accordo hanno partecipato numerosi soggetti tra cui i Centri Antiviolenza accreditati dalla Regione, i Centri di ascolto e recupero per gli autori di violenza di genere, il Centro Italiano per la Promozione della Mediazione e della Giustizia riparativa, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Sardegna, le forze dell'ordine, la magistratura, l'Azienda Regionale per la Salute Ares, la Consigliera di Parità e rappresentanti degli Ordini professionali locali.