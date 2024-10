Un giovane di 27 anni è stato accoltellato oggi pomeriggio in via Meilogu, a Cagliari, ed è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santissima Trinità. Al momento non si conoscono i contorni della vicenda.

A quanto pare il giovane sarebbe stato aggredito in strada e colpito con una coltellata da una persona che poi è fuggita, davanti a numerosi testimoni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante, che stanno sentendo appunto chi avrebbe assistito all'aggressione.

Il ferito, da quanto si è appreso, sarebbe arrivato direttamente al Pronto soccorso dell'ospedale di Is Mirrionis, accompagnato da una persona. E' stato sottoposto ad intervento chirurgico, ma non sarebbe in pericolo di vita.