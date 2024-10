Tentato omicidio, questa notte, davanti alla discoteca "Touch" di Sassari.

Un giovane sassarese di 21 anni, Piero Piana, probabilmente a termine di una discussione, ha ferito con una coltellata all'addome uno dei buttafuori della discoteca di via Carlo Felice. La vittima dell'aggressione è un uomo di 38 anni.

Il triste episodio è avvenuto alle 4 del mattino. Il buttafuori è stato subito soccorso e trasportato in ospedale dal personale del 118. Ora è ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita.

Piana, subito individuato dalla polizia, dopo alcune ore in questura è stato arrestato dagli uomini della sezione Volanti su disposizione del pm di turno e trasferito nel carcere di Bancali con l'accusa di tentato omicidio